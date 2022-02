“Spécimens” Catégorie d’évènement: île de France

Une envie de voyager dans le temps pour une heure ? Venez retrouver au centre culturel Jean Houdremont de la Courneuve un spectacle autant drôle que touchant sur l’adolescence… Dans l’obscurité, une salle de théâtre qu’on devine petit à petit. Deux adolescents, un garçon et une fille, LUI a besoin d’une réplique pour répéter Roméo et Juliette mais c’est un prétexte. ELLE est plutôt film Disney dont elle tire sa représentation de l’amour. Leurs échanges les conduisent à explorer toutes les nuances des relations filles/garçons de leur âge : les stéréotypes, les préjugés, les empêchements, les peurs, les sentiments qui les traversent. Arriveront-ils à s’entendre? Compagnie La Rousse

Ecriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Avec : Louise Dupuis et Tom Politano

Assistante : Mélie Néel Contact : 0149926161 billetterie-houdremont@lacourneuve.fr https://houdremont.lacourneuve.fr/agenda/2021/specimens-report https://www.facebook.com/houdremontlacourneuve Histoire;Théâtre

