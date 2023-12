Spéciale ‘King Canyon’ 38Riv Jazz Club Paris, 23 janvier 2024, Paris.

Le mardi 23 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Funk Tribute of Eric Krasno’s album, by Emmanuel Sunee

Hommage à l’album ‘King Canyon’ d’Eric Krasno, à découvrir absolument !

Emmanuel Sunee présente un concert Funk haut en couleurs pour faire honneur à la musique de ce trio légendaire : Eric Krasno, Otis McDonald, et Mike Chiavaro.

Eric Krasno est un guitariste, musicien et producteur deux fois lauréat d’un GRAMMY, surtout connu pour son travail avec Soulive, Lettuce, Tedeschi Trucks Band, et Pretty Lights.

Jonathan Chabbey : guitare

Samy Docteur : guitare

Davy Honnet : batterie

Emmanuel Sunee : basse

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/55

