Paris Spéciale Hiatus Kaiyote 38Riv Jazz Club Paris, 19 décembre 2023, Paris. Le mardi 19 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Concert Jazz — Tribute by Emmanuel Sunee Emmanuel Sunee présente le répertoire de Hiatus Kaiyote, groupe de Neo soul formé à Melbourne, Australie en 2011. Il a été révélé par le sublime titre soul « Nakamarra » en 2013 et samplé par des artistes comme Jay Z et Beyoncé. Emmanuel Sunee : basse

Katherine Curnow : chant

Audric Zic : guitare

Dany Lavital : claviers

Théo Moutou : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/22

