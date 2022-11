Spécial Vente des vins, l’Alambic, place au Beurre, à Beaune Beaune Beaune Catégories d’évènement: 21200

Beaune

Spécial Vente des vins, l’Alambic, place au Beurre, à Beaune Beaune, 19 novembre 2022, Beaune. Spécial Vente des vins, l’Alambic, place au Beurre, à Beaune

Place au Beurre Beaune 21200

2022-11-19 – 2022-11-20 Beaune

21200 La transhumance de l’Alambic se stoppe le temps du week-end pour vous régaler avec les spécialités de l’alambic cuites dans le marc des vins des Hospices de Beaune ! https://www.alambic-bourguignon.com/shop Beaune

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: 21200, Beaune Autres Lieu Beaune Adresse Place au Beurre Beaune 21200 Ville Beaune lieuville Beaune Departement 21200

Beaune Beaune 21200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Spécial Vente des vins, l’Alambic, place au Beurre, à Beaune Beaune 2022-11-19 was last modified: by Spécial Vente des vins, l’Alambic, place au Beurre, à Beaune Beaune Beaune 19 novembre 2022 21200 Beaune Place au Beurre Beaune 21200

Beaune 21200