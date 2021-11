Paris Jardin d'acclimatation île de France, Paris Spécial Toussaint au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spécial Toussaint au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 7 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

payant

Du 23 octobre au 7 novembre 2021, pour la Toussaint, le Jardin d’Acclimatation vous propose deux attractions thématisées : la rivière envoutée et le musée hantée. De quoi fêter Halloween dans les règles de l’art ! LA RIVIÈRE ENVOÛTÉE Qui sera assez courageux ou assez fou pour naviguer sur la plus terrifiante des rivières envoûtées ? Vous ? Vos enfants ? Alors montez à bord de nos barques fantômes pour une effroyable croisière ! Vos dents vont claquer et vos genoux s’entrechoquent déjà ! Tarif : 2 tickets attraction par personne. LE MUSÉE HANTÉ En route pour un effrayant périple ! Poussez les portes du Musée Hanté. Peur du Noir ? Dans l’obscurité, une lampe torche sera votre seul repère. Des spectres vous frôlent. Vous entendez leurs rires sardoniques ? Non, vous n’êtes pas au bout de vos frayeurs ! Tarif : 2 tickets attraction par personne. Événements -> Fête / Parade Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi Paris 75016

1 : Les Sablons (875m) 1 : Pont de Neuilly (963m)

Contact : Jardin d’acclimatation https://www.jardindacclimatation.fr/agenda/la-toussaint-au-jardin-dacclimatation Événements -> Fête / Parade En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T19:00:00+02:00;2021-10-24T10:00:00+02:00_2021-10-24T19:00:00+02:00;2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T19:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T19:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T19:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T19:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T19:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T19:00:00+02:00;2021-10-31T10:00:00+01:00_2021-10-31T19:00:00+01:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T19:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T19:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T19:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-07T10:00:00+01:00_2021-11-07T19:00:00+01:00

©DR/Affiche Jardin d’acclimatation

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin d'acclimatation Adresse 45 avenue du Mahatma Gandhi Ville Paris lieuville Jardin d'acclimatation Paris