Spécial Saint Valentin – Jeu de piste « Histoire d’Amour » Autre lieu, 12 février 2022, Genève.

du samedi 12 février au lundi 14 février à Autre lieu

Avec ce **jeu de piste spécial couples**, vous partez à la recherche des trésors enfouis de la Vieille Ville mais également de toutes ces petites choses qui font que vous aimez tant votre chéri.e Entre deux énigmes historiques, vous vous amuserez à répondre aux questions sur les gouts et envies de votre partenaire, une bonne façon de passer **un moment complice et amusant avec votre amour.** A la fin du jeu, votre couple n’aura plus de secrets pour vous ! Et pour un moment encore plus complice, vous pourrez déguster de succulents chocolats artisanaux de la Chocolaterie ARN et une coupe de Prosecco, grâce à votre **Panier Gourmand inclus.** Et pour les romantiques, vous pouvez également **offrir une rose** à votre bien-aimée ! Chers parents, vous pouvez également venir avec vos enfants ! Un **jeu de piste spécial enfants** leur sera proposé, sur le même parcours. **>>> BON A SAVOIR !** Pour répondre aux restrictions liées au Covid, ce jeu de piste se réalise en toute autonomie. Vous ne serez pas en contact avec d’autres participants, hormis l’animatrice du jeu au départ du parcours. Le **Certificat COVID n’est pas nécessaire.**

Tarif couple (jeu + panier) : 70 CHF

A l’occasion de la Saint-Valentin, partez à la découverte de la Vieille-Ville et de votre amoureux.se au travers d’un jeu de piste insolite mêlant secrets historiques et anecdotes sur votre couple

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:30:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-12T14:15:00 2022-02-12T15:45:00;2022-02-12T17:00:00 2022-02-12T18:30:00;2022-02-13T10:30:00 2022-02-13T12:00:00;2022-02-14T17:30:00 2022-02-14T20:00:00