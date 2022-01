Spécial Saint Valentin – Balade « Vices et plaisirs » à Genève Autre lieu, 12 février 2022, Genève.

du samedi 12 février au dimanche 13 février à Autre lieu

La Cité de Calvin a longtemps été synonyme d’austérité et de rigueur. La légèreté ne semblait pas être le maître mot ! Cependant, les genevois n’ont jamais perdu le goût du divertissement, autorisé ou non. A l’occasion de la Saint Valentin, la balade « Vices et plaisirs » vous entraine dans **les quartiers chauds de l’époque** où il faisait bon s’encanailler! Vous découvrirez les **quartiers de la prostitution** des différentes époques, **les casinos** et lieux de jeux d’antan, **les cabarets-dancings coquins**…et bien plus. Une chose est sure, vous ne percevrez plus Genève et sa vieille ville sous le même angle! Accompagnés par la guide conférencière Catherine Hubert Girod, les vices et plaisirs de la Genève de l’époque n’auront plus de secrets pour vous! A l’issue de la balade, vous aurez le plaisir de déguster **une coupe de Prosecco et des chocolats artisanaux** sous les micocouliers de Saint Antoine ! **BON A SAVOIR :** La balade ayant lieu à l’extérieur et en petit groupe, le certificat COVID n’est pas nécessaire.

Tarif normal : 25 CHF / personne

Pour la Saint Valentin, replongez dans le passé sulfureux de la ville et découvrez ses vices et plaisirs !

