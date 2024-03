SPÉCIAL PÂQUES CHASSE AUX OEUFS Agde, mercredi 10 avril 2024.

SPÉCIAL PÂQUES CHASSE AUX OEUFS Agde Hérault

Chasse aux oeufs pour petits et grands!

Participez à une chasse aux oeufs et apprenez à reconnaître les oeufs et les nids des oiseaux du Bagnas.

> Point de rendez-vous Précisé lors de l’inscription

> Gratuit pour les moins de 6 ans

> Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement SPÉCIAL PÂQUES CHASSE AUX OEUFS Agde a été mis à jour le 2024-02-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE