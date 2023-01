Spécial »Nuits de la lecture » : soirée-pyjama Saint-Ouen Saint-Ouen SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Saint-Ouen Catégories d’Évènement: Saint-Ouen

Somme

Spécial »Nuits de la lecture » : soirée-pyjama Saint-Ouen, 20 janvier 2023, Saint-Ouen SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Saint-Ouen. Spécial »Nuits de la lecture » : soirée-pyjama 3 place Jean Catelas Saint-Ouen Somme

2023-01-20 – 2023-01-20 Saint-Ouen

Somme Saint-Ouen Le Réseau Lecture Nièvre & Somme vous propose, dans le cadre des Nuits de la Lecture, une soirée-pyjama »Fais-moi peur », le vendredi 20 janvier à 19h30 à la médiathèque de Saint-Ouen. A partir de 7 ans GRATUIT – sur inscription au 03.22.39.00.90 Le Réseau Lecture Nièvre & Somme vous propose, dans le cadre des Nuits de la Lecture, une soirée-pyjama »Fais-moi peur », le vendredi 20 janvier à 19h30 à la médiathèque de Saint-Ouen. A partir de 7 ans GRATUIT – sur inscription au 03.22.39.00.90 +33 3 22 39 00 90 Saint-Ouen

dernière mise à jour : 2023-01-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Nièvre & Somme

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Ouen, Somme Autres Lieu Saint-Ouen Adresse 3 place Jean Catelas Saint-Ouen Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Ville Saint-Ouen SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Saint-Ouen lieuville Saint-Ouen Departement Somme

Saint-Ouen Saint-Ouen SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Saint-Ouen Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sim-aisneoisesomme-hdf-maison-du-tourisme-nievre-somme-saint-ouen/

Spécial »Nuits de la lecture » : soirée-pyjama Saint-Ouen 2023-01-20 was last modified: by Spécial »Nuits de la lecture » : soirée-pyjama Saint-Ouen Saint-Ouen 20 janvier 2023 3 place Jean Catelas Saint-Ouen Somme Saint-Ouen Saint-Ouen Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Somme

Saint-Ouen SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Saint-Ouen Somme