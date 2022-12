SPÉCIAL NOIR ET BLANC À BÉHUARD – BALADE PHOTOGRAPHIQUE Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

SPÉCIAL NOIR ET BLANC À BÉHUARD – BALADE PHOTOGRAPHIQUE Angers, 20 janvier 2023, Angers . SPÉCIAL NOIR ET BLANC À BÉHUARD – BALADE PHOTOGRAPHIQUE 13, Rue du Chevalier Buhard Parking obligatoire Angers Maine-et-Loire Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard

2023-01-20 09:00:00 – 2023-01-20 12:00:00

Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard

Angers

Maine-et-Loire Béhuard est l’unique commune à être une île sur la Loire… Et si vous profitiez de l’hiver pour sublimer en noir et blanc cette petite cité de caractère ligérienne ? Infos pratiques

Pour en savoir plus: tourisme.destination-angers.com (rubrique « organisez », puis « agenda »). contact@randonneespourpetitsetgrands.com +33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/ Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard Angers

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Angers Maine-et-Loire Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard Ville Angers lieuville Parking obligatoire 13, Rue du Chevalier Buhard Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

SPÉCIAL NOIR ET BLANC À BÉHUARD – BALADE PHOTOGRAPHIQUE Angers 2023-01-20 was last modified: by SPÉCIAL NOIR ET BLANC À BÉHUARD – BALADE PHOTOGRAPHIQUE Angers Angers 20 janvier 2023 13 angers maine-et-loire Rue du Chevalier Buhard Parking obligatoire Angers Maine-et-Loire

Angers Maine-et-Loire