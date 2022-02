Spécial Mariage ! Récollection pour Fiancés ou couples mariés Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson Catégories d’évènement: Hérault

Les **Moines et Moniales de Saint Joseph** vous proposent annuellement une récollection pour couples lors du **pont de l’Ascension** : trois jours pour découvrir ou redécouvrir les richesses du sacrement du mariage. **Prédication :** Fr. Élie Ayroulet et témoignage de couples mariés Cette formation est destinée à : ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du mariage (**fiancés**) ceux qui souhaitent se laisser renouveler dans la grâce de leur sacrement de mariage. Pour les **couples mariés** : une animation pour les enfants est proposée par les Moines et Moniales. La formation étant dispensée au monastère, les participants peuvent vivre une retraite en silence. La région est très belle et certains en profitent pour prendre un peu de recul, un peu de vacances.

