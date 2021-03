Spécial Journée Internationale des Droits des Femmes : atelier expression corporelle La Mine Ressourcerie, 13 mars 2021-13 mars 2021, Arcueil.

Spécial Journée Internationale des Droits des Femmes : atelier expression corporelle

La Mine Ressourcerie, le samedi 13 mars à 10:00

Quand on dit :

« une femme sur dix est victime de violences au sein du couple en France

250 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol chaque jour en France, soit 94000 femmes par an

80% des femmes en situation de handicap ont subi des violences

16% de la population a subi des violences sexuelles dans son enfance

553 000 agressions sexuelles ont lieu chaque annee en France

en 2019, en France, on compte 159 femmes mortes par la main de leur conjoint ou ex-conjoint

700 millions de jeunes filles dans le monde sont soumises au mariage force »

on dit

le corps force

le corps frappe

le corps secoue

le corps sali

le corps meprise

le corps meurtri

le corps saigne

le corps en souffrance

Contre cela, il y a les combats, multiples, pour s’opposer à la souffrance et faire legiferer.

Avoir le droit, c’est essentiel comme acquis social. Et pourtant ce n’est pas suffisant car se donner le droit à soi-même pour soi-même de faire ce que l’on desire peut être une epreuve tout aussi difficile.

Se donner le droit de s’habiller comme on veut Se donner le droit de danser

Se donner le droit de rire

Se donner le droit de dire non

Se donner le droit de parler ou de se taire

Se donner le droit de connaître son corps et d’en prendre soin Se donner le droit de respirer

Se donner le droit de prendre du plaisir

Se donner le droit d’aller à la rencontre d’autrui

Durant ces deux heures de partage, on se donnera le temps de faire un peu de tout cela. On tentera d’ouvrir nos propres fenêtres interieures pour donner corps et voix à nos rêves de liberation et de reconnaissance.

**Mayalen Otondo**

Les atteintes que subissent les femmes me mettent face a ma propre vulnerabilite et, travaillee par un sentiment d’injustice omnipresent, cela me pousse, en tant qu’interprete, danseuse et choregraphe, a faire de mon geste artistique un geste reparateur et un geste de lutte. Depuis plusieurs annees, je mene un travail de recherche sur les inegalites liees au genre et les representations du feminin.

J’utilise sans hierarchie ni frontiere le corps, le texte, les objets, les matieres, la musique, les installations scenographiques au service du geste scenique.

La recherche documentaire, l’exploration corporelle et les experimentations plastiques vont de pair et creent un reseau de correspondances dans lequel je navigue avec mes complices pour donner sens et forme aux sujets qui nous bouleversent. Depuis 2015, cette demarche a abouti a la creation de deux solos, Mayday et Point d’orgue, une piece collaborative Brute et une piece de groupe La part du ciel en cours de creation.

Parallelement aux creations, je mene un travail pedagogique aupres de professionnel.les et d’amateur.es pour diverses structures telles que les centres choregraphiques, les ecoles de theâtre, Pôles de cirque, lycees.

Sur inscription (gratuit)

Venez participer à un atelier d’expression corporelle pour la journée internationale des droits des femmes !

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T12:00:00