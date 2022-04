Spécial jeune public : Visite concert lecture… et gribouillages Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 24 avril à 15:00 Adulte : droit d’entrée (de 0 à 5€) ; enfant : 2€ ; réservation conseillée

Après une heure à flâner en musique dans les paysages de Bertrand Flachot, à la découverte des textes de Robert Walser, les visiteurs sont invités à crayonner librement à l’écoute de leur inspiration. Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T17:00:00

