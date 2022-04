SPÉCIAL HELLFEST – VISITES ET DÉGUSTATION AU DOMAINE-BONNET HUTEAU À LA CHAPELLE HEULIN La Chapelle-Heulin La Chapelle-Heulin Catégories d’évènement: La Chapelle-Heulin

La Chapelle-Heulin Loire-Atlantique La Chapelle-Heulin Jean Jacques et Vincent vous accueillent le lundi 20 et mardi 21 juin pour une visite de leur cave, accompagnée d’une dégustation de leur production de 9h à 12h30 et de 14h à 18h //// Sur réservation par téléphone, dégustation gratuite. Visite du Domaine Bonnet-Huteau et dégustation le lundi 20 et mardi 21 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h à la Chapelle-heulin contact@bonnet-huteau.com +33 2 40 06 73 87 http://www.bonnet-huteau.com/ Jean Jacques et Vincent vous accueillent le lundi 20 et mardi 21 juin pour une visite de leur cave, accompagnée d’une dégustation de leur production de 9h à 12h30 et de 14h à 18h //// Sur réservation par téléphone, dégustation gratuite. La Levraudière Domaine Bonnet-Huteau La Chapelle-Heulin

