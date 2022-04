SPECIAL HELLFEST – VISITE VINS ET BIERES AU MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS Le Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: 44330

SPECIAL HELLFEST – VISITE VINS ET BIERES AU MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS Le Pallet, 22 juin 2022, Le Pallet. SPECIAL HELLFEST – VISITE VINS ET BIERES AU MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS Place du Minage 82 Rue Pierre Abélard Le Pallet

Le Pallet 44330 EUR 9 Venez découvrir les collections du musée, l’art de la vinification et participez à une dégustation vin/bière originale, animée par les Papas Brasseurs de Clisson ! Dégustation vin/bière originale au musée accueil@musee-vignoble-nantais.fr +33 2 40 80 90 13 Venez découvrir les collections du musée, l’art de la vinification et participez à une dégustation vin/bière originale, animée par les Papas Brasseurs de Clisson ! Place du Minage 82 Rue Pierre Abélard Le Pallet

