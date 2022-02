SPECIAL HELLFEST – VISITE ET PRESENTATION DU DOMAINE JEREMIE HUCHET Château-Thébaud Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

Château-Thébaud Loire-Atlantique Château-Thébaud EUR 10 Découverte et dégustation au Domaine Jérémie Huchet, sur Réservation.

Le Domaine de la Chauvinière est situé au sommet des coteaux de la Maine, rivière donnant le nom à l’appellation « AOC Sèvre et Maine ».

Le terroir est unique, c’est un granit de Château-Thébaud, il ne représente qu’un îlot au cœur du vignoble Muscadet d’environ 4 %. Le sol est peu profond (20 à 30 cm), il est composé d’éléments grossiers : sable, gravier, cailloux. C’est un sol chaud et bien drainé qui assure un débourrement précoce à la vigne. La roche mère (granit de Château-Thébaud) est faillée verticalement et très altérée, ceci permet à la vigne de s’enraciner en profondeur, où elle trouve toujours de l’eau et des minéraux pour assurer la continuité de ces cycles et ainsi nous offrir des raisins d’une grande maturité avec de très beaux équilibres sucre/acidité. Visite et présentation du domaine, de son histoire, des terroirs, de notre travail dans la vigne, des vinifications en cave suivie d’une dégustation de 4 à 6 vins. Uniquement SUR RESERVATION accueil@jeremie-huchet-vigneron.fr +33 7 88 94 24 53 http://www.jeremie-huchet-vigneron.fr/ Découverte et dégustation au Domaine Jérémie Huchet, sur Réservation.

