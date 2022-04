SPÉCIAL HELLFEST – VISITE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE RAPHAËL LUNEAU AU LANDREAU

SPÉCIAL HELLFEST – VISITE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE RAPHAËL LUNEAU AU LANDREAU, 20 juin 2022, . SPÉCIAL HELLFEST – VISITE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE RAPHAËL LUNEAU AU LANDREAU

2022-06-20 – 2022-06-22 Raphaël vous invite à découvrir son domaine avec une visite des vignes aux chais, suivie d’une dégustation de 4 vins. /// Tarif : 10€ par personne, sur réservation /// Durée : 1h30 – les visites se font à 11h et à 15h. /// Réservation possible par téléphone ou par mail. Découverte des vins et du Domaine Raphaël Luneau – R de La Grange au Landreau le lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin à 11h et à 15h Raphaël vous invite à découvrir son domaine avec une visite des vignes aux chais, suivie d’une dégustation de 4 vins. /// Tarif : 10€ par personne, sur réservation /// Durée : 1h30 – les visites se font à 11h et à 15h. /// Réservation possible par téléphone ou par mail. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville