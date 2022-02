SPECIAL HELLFEST – VISITE ET DEGUSTATION AU DOMAINE JEREMIE HUCHET A CHATEAU-THEBAUD Château-Thébaud Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

2022-06-21 – 2022-06-22

Venez découvrir le domaine de la Chauvinière, en plein coeur du muscadet. Le chai à barriques, le cuvier et les vignes de Granit de château- Thébaud n'auront plus de secret pour vous. Dans notre tout nouvel espace dégustation, vous testerez notre gamme dynamique de Muscadet issus de 4 grands terroirs. Présentation et dégustation de 4 à 6 vins du domaine. Sur réservation entre 10h etn18h accueil@jeremie-huchet-vigneron.fr +33 7 88 94 24 53

