SPECIAL HELLFEST – VISITE DU DOMAINE HENRI POIRON ET FILS Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Maisdon-sur-sèvre

SPECIAL HELLFEST – VISITE DU DOMAINE HENRI POIRON ET FILS Maisdon-sur-Sèvre, 21 juin 2022, Maisdon-sur-Sèvre. SPECIAL HELLFEST – VISITE DU DOMAINE HENRI POIRON ET FILS Les quatres routes D7 Maisdon-sur-Sèvre

2022-06-21 11:00:00 – 2022-06-21 Les quatres routes D7

Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique Laissez vos papilles gustatives vous guider pour trouver la parfaite association entre un vin et le met qui l’accompagne. Dégustation de 6 vins différents avec le vigneron puis visite du domaine Initiation à l’accord mets-vins avec le vigneron au domaine Henri Poiron. Inscription obligatoire avant le 20 juin contact@poironhenri.com +33 2 40 54 60 58 http://www.poironhenri.com/ Laissez vos papilles gustatives vous guider pour trouver la parfaite association entre un vin et le met qui l’accompagne. Dégustation de 6 vins différents avec le vigneron puis visite du domaine Les quatres routes D7 Maisdon-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Maisdon-sur-sèvre Autres Lieu Maisdon-sur-Sèvre Adresse Les quatres routes D7 Ville Maisdon-sur-Sèvre lieuville Les quatres routes D7 Maisdon-sur-Sèvre Departement Loire-Atlantique

SPECIAL HELLFEST – VISITE DU DOMAINE HENRI POIRON ET FILS Maisdon-sur-Sèvre 2022-06-21 was last modified: by SPECIAL HELLFEST – VISITE DU DOMAINE HENRI POIRON ET FILS Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre 21 juin 2022 Loire-Atlantique Maisdon-sur-sèvre

Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique