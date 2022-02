SPECIAL HELLFEST VISITE DE LA DISTILLERIE DIVINE ET ATELIER DÉGUSTATION AUTOUR DES ALAMBICS A VALLET Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet Loire-Atlantique Venez visiter la Distillerie Divine, la distillerie artisanale du vignoble nantais, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement tous les jours durant la saison 2022 du Hellfest situé à 10 minutes du site.

Guidés par la distillatrice, vous découvrirez l’atelier de production et notamment ses deux alambics traditionnels en cuivre utilisés pour la distillation des spiritueux.

Ces visites seront des moments d’échange et de partage autour des techniques de distillation et se concluront par une dégustation d’une partie de la gamme des spiritueux fabriqués sur place (Gin, Malt, Eaux-de-vie et liqueurs).

Retrouvez l’ensemble de la gamme en fin de visite dans la boutique de la distillerie.

