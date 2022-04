SPECIAL HELLFEST – VISITE DE CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: 44190

Clisson 44190 Le guide vous fait découvrir le cœur médiéval de Clisson et fera le parallèle avec le moyen Âge comme source d’inspiration de l’univers musical métal ! Durée de visite : 1h30.

Le moyen Âge source d'inspiration de l'univers musical métal reservations@vignoble-nantais.fr +33 2 40 80 90 13

