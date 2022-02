SPECIAL HELLFEST – SORTIE TROTTINETTE ELECTRIQUE DANS LES VIGNES DU DOMAINE JEREMIE HUCHET Château-Thébaud Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

SPECIAL HELLFEST – SORTIE TROTTINETTE ELECTRIQUE DANS LES VIGNES DU DOMAINE JEREMIE HUCHET Château-Thébaud, 21 juin 2022

2022-06-21 – 2022-06-22

Château-Thébaud Loire-Atlantique EUR 55 Découverte des vignes du Domaine Jérémie Huchet en trottinette électrique.

C’est l’occasion de se retrouver en famille, entre collègues ou entre amis pour une escapade exaltante au coeur du Muscadet. Découvrez un parcours original dans les vignes puis dégustez notre sélection à l’espace dégustation.

Sortie en trottinette électrique : 55 € TTC par personnes. 2h15. Réservation obligatoire une semaine avant, à partir de 10 personnes Sortie en trottinettes électriques tous terrain au milieu des vignes, et au cœur du joli petit village de Château Thébaud, suivie d'une présentation du domaine et dégustation de 4 à 6 vins.Sortie de 2h15. Réservation obligatoire une semaine avant, à partir de 10 personnes accueil@jeremie-huchet-vigneron.fr +33 7 88 94 24 53 http://www.jeremie-huchet-vigneron.fr/

C’est l’occasion de se retrouver en famille, entre collègues ou entre amis pour une escapade exaltante au coeur du Muscadet. Découvrez un parcours original dans les vignes puis dégustez notre sélection à l’espace dégustation.

Sortie en trottinette électrique : 55 € TTC par personnes. 2h15. Réservation obligatoire une semaine avant, à partir de 10 personnes Château-Thébaud

