SPECIAL HELLFEST – SOIREE D’ÉTÉ AU DOMAINE MÉNARD-GABORIT Monnières Monnières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Monnières

SPECIAL HELLFEST – SOIREE D’ÉTÉ AU DOMAINE MÉNARD-GABORIT Monnières, 21 juin 2022, Monnières. SPECIAL HELLFEST – SOIREE D’ÉTÉ AU DOMAINE MÉNARD-GABORIT Monnières

2022-06-21 19:00:00 – 2022-06-21 22:00:00

Monnières Loire-Atlantique Monnières EUR 25 25 Le temps d’une soirée, venez découvrir notre domaine familial, à deux pas de Clisson. Après une balade dans les vignes, où nous vous raconterons l’histoire de notre domaine, nous vous invitons à partager un moment convivial sur notre terrasse panoramique, vue sur vignes, autour d’une dégustation fromages & Muscadet ! Visite du domaine et balade dans les vignes avant de partager une dégustation vins & fromages sur la terrasse panoramique, vue sur vignes. contact@domainemenardgaborit.com +33 2 40 54 61 06 http://www.domainemenardgaborit.com/ Le temps d’une soirée, venez découvrir notre domaine familial, à deux pas de Clisson. Après une balade dans les vignes, où nous vous raconterons l’histoire de notre domaine, nous vous invitons à partager un moment convivial sur notre terrasse panoramique, vue sur vignes, autour d’une dégustation fromages & Muscadet ! Monnières

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Monnières Autres Lieu Monnières Adresse Ville Monnières lieuville Monnières Departement Loire-Atlantique

Monnières Monnières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monnieres/

SPECIAL HELLFEST – SOIREE D’ÉTÉ AU DOMAINE MÉNARD-GABORIT Monnières 2022-06-21 was last modified: by SPECIAL HELLFEST – SOIREE D’ÉTÉ AU DOMAINE MÉNARD-GABORIT Monnières Monnières 21 juin 2022 Loire-Atlantique Monnières

Monnières Loire-Atlantique