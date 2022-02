SPECIAL HELLFEST – RANDO DANS LES VIGNES AU DOMAINE POIRON DABIN Château-Thébaud, 21 juin 2022, Château-Thébaud.

SPECIAL HELLFEST – RANDO DANS LES VIGNES AU DOMAINE POIRON DABIN D58 4, Chantegrolle Château-Thébaud

2022-06-21 10:30:00 – 2022-06-22 D58 4, Chantegrolle

Château-Thébaud Loire-Atlantique

EUR 35 “Mardi 21 et mercredi 22 juin 2022 : Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous faire découvrir notre prestation « La Rando des cépages ». C’est, pour nos visiteurs, l’occasion de découvrir notre passion dans de magnifiques paysages variés où alternent bois, étangs et bien sûr vignes.

Les visiteurs partent avec un verre et un plan guide.

La Rando se décompose en deux étapes. Des bouteilles seront disséminées au pied des vignes correspondant à leur cépage. Le vin est ainsi dégusté en pleine nature, en observant la vigne qui l’a produit.

Au bout de 2 kms, ils arriveront sur un joli plan d’eau ou ils auront le plaisir de trouver leur pique-nique de qualité.

Puis avant de reprendre leur escapade, ils nous rejoindront près de la cave, où sera servi le café.

La rando continue pour encore 2 kms dans des paysages variés et bucoliques où dégustation et bonne humeur sont au rendez-vous.

Le retour à la cave permet de finir la gamme des 22 petits secrets du vignoble ; belles histoires, géologie, rire et passion clôturent cette jolie rando.”

Randonnée dans les vignes avec un plan et des bouteilles à déguster

contact@poiron-dabin.com +33 2 40 06 56 42 http://www.poiron-dabin.com/

D58 4, Chantegrolle Château-Thébaud

