SPECIAL HELLFEST LA GUINGETTE HELL CELT AU CHATEAU DE LA GALISSONNIÈRE AU PALLET Le Pallet, 21 juin 2022, Le Pallet.

2022-06-21 11:00:00 – 2022-06-21 22:00:00

Le Pallet Loire-Atlantique Le Pallet

EUR 3 La guinguette Hell’Celt : journée relax, détente et découverte dans un cadre historique et viticole. Dégustation (toute la journée) des vins et bières Hell’Celt, avec visite du domaine, balade dans les vignes, expo peintures et barbecue sur sarments de vignes le soir. Animation possible : pétanque, mollki, blind test ; concert de Morg Die

de 11h à 22h///

Tarif : 3€ (amener viandes le soir pour grillade et pic-nic) sur réservation sur : www.billetweb.fr/journee-guinguette-hellcelt///

Groupe de musique : Morg Die

Jauge : 50 à 100 pax. *. 200 le soir du concert.”

Special hellfest au Chateau de La Galissonnière au Pallet, concert, grillades, jeux, dégustations bières et vins et autres surprises le mardi 21 juin de 11h à 22h

+33 6 83 58 86 21 http://www.billetweb.fr/journee-guinguette-hellcelt

