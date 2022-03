SPECIAL HELLFEST – HELLVISITE AU CHATEAU DE CLISSON Clisson, 22 juin 2022, Clisson.

EUR Du lundi 20 au mercredi 22 juin à 11h30 et 14h.

Une découverte musicale du château. Des classiques du métal illustrent les temps forts de l’histoire du château.

Lorsque métal et médiéval s’accordent, cela donne une visite Rock’n Roll ! Branchez les guitares, endossez les armures et suivez la musique pour une découverte du château décoiffante.

Une découverte musicale du Château.

chateau.clisson@loire-atlantique.fr +33 2 40 54 02 22 https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

