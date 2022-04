SPECIAL HELLFEST – HELLVISITE AU CHÂTEAU DE CLISSON Clisson, 11 juin 2022, Clisson.

SPECIAL HELLFEST – HELLVISITE AU CHÂTEAU DE CLISSON Place du Minage Château de Clisson Clisson

2022-06-11 – 2022-06-22 Place du Minage Château de Clisson

Clisson 44190

6 EUR En l’honneur du célèbre Hellfest, une découverte du château de Clisson et de son histoire sur des classiques de la musique métal. Une visite musicale à deux voix avec une médiatrice du patrimoine et un chanteur guitariste. Lorsque métal et médiéval s’accordent, cela donne une visite Rock’n Roll ! Branchez les guitares, endossez les armures et suivez la musique pour une découverte du château décoiffante. /// Gratuit pour les moins de 14 ans /// Du Samedi 11 juin au Mercredi 22 juin (sauf le 15) à 11h30 et 14h.

HELLVISITE au château de Clisson du 11 au 22 juin (sauf le merc. 15) à 11h30 et 14h – Une visite exceptionnelle sur des airs de métal, une découverte musicale du Château.

chateau.clisson@loire-atlantique.fr +33 2 40 54 02 22 https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

En l’honneur du célèbre Hellfest, une découverte du château de Clisson et de son histoire sur des classiques de la musique métal. Une visite musicale à deux voix avec une médiatrice du patrimoine et un chanteur guitariste. Lorsque métal et médiéval s’accordent, cela donne une visite Rock’n Roll ! Branchez les guitares, endossez les armures et suivez la musique pour une découverte du château décoiffante. /// Gratuit pour les moins de 14 ans /// Du Samedi 11 juin au Mercredi 22 juin (sauf le 15) à 11h30 et 14h.

Place du Minage Château de Clisson Clisson

dernière mise à jour : 2022-04-02 par