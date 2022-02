SPECIAL HELLFEST – HELLFEST WINE TOUR – CLISSON 2022 Clisson, 20 juin 2022, Clisson.

SPECIAL HELLFEST – HELLFEST WINE TOUR – CLISSON 2022 Clisson

2022-06-20 – 2022-06-22

Clisson Loire-Atlantique

Au départ de CLISSON, un programme pause dans les vignes et dégustation en plein-air, Visite d’un Domaine qui décoiffe et Dégustations dans une cave labellisée « Vignobles et Découvertes » et passage par le Porte-Vue à Château Thébaud.

Les 20,21 et 22 juin – Départ assuré : 4 pers. min;; Partez à la découverte du Vignoble de Nantes. Entre Sèvre et Maine, les deux rivières du vignoble nantais, vous profiterez de magnifiques paysages en minivan climatisé .

A l’occasion du Hellfest 2022, Découvrez le vignoble Nantais et ses appellations en minivan.

info@nantes-winetour.com +33 2 51 71 65 74 https://www.nantes-winetour.com/les-visites-de-vignobles-en-minivan/

Au départ de CLISSON, un programme pause dans les vignes et dégustation en plein-air, Visite d’un Domaine qui décoiffe et Dégustations dans une cave labellisée « Vignobles et Découvertes » et passage par le Porte-Vue à Château Thébaud.

Les 20,21 et 22 juin – Départ assuré : 4 pers. min;; Partez à la découverte du Vignoble de Nantes. Entre Sèvre et Maine, les deux rivières du vignoble nantais, vous profiterez de magnifiques paysages en minivan climatisé .

Clisson

dernière mise à jour : 2022-02-16 par