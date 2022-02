SPECIAL HELLFEST – DOMAINE MARTIN LUNEAU Gorges, 20 juin 2022, Gorges.

2022-06-20 – 2022-06-22

Gorges Loire-Atlantique Gorges

Au domaine Martin-Luneau, visite de la cave et commentaires sur la production de leurs vins.

Découverte du Domaine Martin-Luneau situé au cœur du Muscadet Sèvre et Maine sur la commune de Gorges à 20 mn au sud-est de Nantes (proche de Clisson). Le vignoble est situé sur des sols silico-argileux avec des sous-sols composés en majorité de Gabbro et de Granit.

Le Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin 2022 : visite du vignoble et de la cave,accompagnée d’une dégustation de notre production.De 10h à 12h et de 16h à 19h (durée 1h-1h30)

philippe.menard7@wanadoo.frmenardpascale3@gmail.com +33 2 40 54 38 44 http://www.martin-luneau-muscadet.fr/

Gorges

