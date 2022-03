SPECIAL HELLFEST DEGUSTATION SANS NOS YEUX AU DOMAINE RAPHAEL LUNEAU AU LANDREAU Le Landreau Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

SPECIAL HELLFEST DEGUSTATION SANS NOS YEUX AU DOMAINE RAPHAEL LUNEAU AU LANDREAU Le Landreau

2022-06-20 – 2022-06-20

2022-06-20 – 2022-06-20

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau EUR 25 Raphael vous invite à la découverte de ses vins avec l’animation “Dégustons sans nos yeux” – les yeux bandés, laissez-vous guider par une découverte étonnante de nos vins en accord avec des produits locaux, 25€/personne, sur réservation au plus tard 48h avant, durée 2h, horaire de l’animation à 18h, min 5 personnes, max 15 personnes/// Special Hellfest Dégustation Sans Nos Yeux au Domaine R de La Grange au Landreau le lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin à 18h +33 2 40 06 45 65 Raphael vous invite à la découverte de ses vins avec l’animation “Dégustons sans nos yeux” – les yeux bandés, laissez-vous guider par une découverte étonnante de nos vins en accord avec des produits locaux, 25€/personne, sur réservation au plus tard 48h avant, durée 2h, horaire de l’animation à 18h, min 5 personnes, max 15 personnes/// Le Landreau

Le Landreau Loire-Atlantique