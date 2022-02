SPECIAL HELLFEST CONCERTS, VISITES ET DÉGUSTATION AU DOMAINE BONNET HUTEAU A LA CHAPELLE HEULIN La Chapelle-Heulin, 20 juin 2022, La Chapelle-Heulin.

2022-06-20 – 2022-06-21 La Levraudière DOmaine Bonnet-Huteau

La Chapelle-Heulin Loire-Atlantique La Chapelle-Heulin

10 EUR Jean Jacques et Rémy vous accueille le lundi 20 et mardi 21 juin, visite de la cave, accompagnée d’une dégustation de notre production de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Sur réservation par téléphone, dégustation gratuite.///

Le mercredi 22 juin concerts. Ouverture 18h30. Entrée payante 10€ incluant le pass concert + 1 conso. Pas de réservation. Si besoin d’infos notre mail : contact@bonnet-huteau.com, paiement possible par ticket resto, espèces, cartes et chèque. Soirée “Bonnets Blancs Fest” : Concerts sur notre domaine viticole avec Teenage bed (folk) en première partie puis Carver (noise rock) en seconde partie. Bar à muscadet et foodtruck La crêpe en balade sur place///.

contact@bonnet-huteau.com +33 2 40 06 73 87 http://www.bonnet-huteau.com/

