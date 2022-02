SPECIAL HELLFEST – BALADE COMMENTEE AU DOMAINE TOPAZE A MONNIERES Monnières, 20 juin 2022, Monnières.

SPECIAL HELLFEST – BALADE COMMENTEE AU DOMAINE TOPAZE A MONNIERES Monnières

2022-06-20 – 2022-06-22

Monnières Loire-Atlantique Monnières

EUR 7.5 Balades sur rdv :10H 12H 15H et 17H dans les vignes avec Nathalie qui vous délivrera au fil du parcours des informations sur la culture de la vigne, le relief, les sols, et le climat…. Et elle répondra à toutes les questions, que vous n’avez jamais osez poser.

Nous en profiterons pour découvrir le vieux Monnières qui fût le dernier port de la Sèvre Nantaise avec son four à pain dit banal et ses anciennes demeures.

Puis nous irons faire une dégustation gourmande à la cave sur nos différents vins, Jean-Paul vous donneras tous les secrets de la vinification et une initiation à la dégustation.

.Pour les groupes possibilité de privatisé la prestation”

jpaul@topaze-monnieres.com http://www.topaze-monnieres.com/

Monnières

