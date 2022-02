SPECIAL HELLFEST AU DOMAINE DE LA GRANGE À MOUZILLON Mouzillon Mouzillon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mouzillon

SPECIAL HELLFEST AU DOMAINE DE LA GRANGE À MOUZILLON Mouzillon

2022-06-20 – 2022-06-22

2022-06-20 10:00:00 – 2022-06-22 18:00:00

Mouzillon Loire-Atlantique Mouzillon Terroirs secrets:

Venez découvrir le Domaine de la Grange Hardy accompagnées des vins de la propriété présentés par Béatrice & Dominique Hardy :

-Arrivée sur le domaine/// -Accueil du vigneron/// -Explicative du vignoble de Nantes/// -Façon cultural du Domaine/// -Dégustation de la gamme de vins récoltés et commercialisés/// -Accompagnés du biscuit local « Le Petit Mouzillon »Questions diverses/// Durée: environ 1h30/// Tarif 5€. Réservation en ligne et par téléphone. Special Hellfest au Domaine de La Grange à Mouzillon visite du domaine et dégustation de 10h à 18h +33 2 40 33 93 60 http://www.dhardy.fr/cave-oenotouristique Terroirs secrets:

