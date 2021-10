Spécial Halloween “La bourse ou la vie” Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, 31 octobre 2021, Bort-les-OrguesBort-les-Orgues.

Spécial Halloween “La bourse ou la vie” 965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

2021-10-31 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-31 17:00:00 17:00:00

Bort-les-Orgues Corrèze 965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues Corrèze Bort-les-Orgues

A l’occasion des vacances de la Toussaint, le Musée de la Tannerie et du Cuir vous propose une animation spéciale Halloween “La bourse ou la vie” ; présentation du cuir, suivi du concours de dessins et exposition des dessins dans la salle des machines, chasse au trésors suivi d’un goûter.

