Spécial Halloween – Grande chasse aux bonbons déguisée en Vieille Ville de Genève Autre lieu, 31 octobre 2021, Genève.

Spécial Halloween – Grande chasse aux bonbons déguisée en Vieille Ville de Genève

le dimanche 31 octobre à Autre lieu

Et si vous profitiez d’un **immense terrain de jeu** pour fêter Halloween avec vos enfants ? Lors de cette grande chasse aux bonbons, votre enfant pourra partir à la recherche des **mystères les plus incroyables** de la Vieille Ville de Genève et faire le plein de friandises ! Muni de son **carnet de jeu effrayant**, votre petit.e sorcier.e d’Halloween dénichera les vilains personnages qui ont fait l’histoire de Genève ! **Sorcières, bourreaux, méchants loups ou encore tyrans** seront à débusquer tout au long de son parcours. **BON A SAVOIR >>>** Ce grand jeu est ouvert à tous ! Vous serez donc en compagnie d’autres familles et enfants, pour **encore plus de fun** ! Si vous ne souhaitez pas participer en groupe, cela est également possible car le jeu peut se réaliser en totale autonomie (à demander lors de l’inscription).

Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 15.-

Pour fêter Halloween en grand, arpentez les ruelles mystérieuses de la Vieille Ville de Genève avec votre enfant et découvrez ses secrets ! Un bonbon ou un sort ? A vous de décider !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:30:00 2021-10-31T17:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T18:30:00