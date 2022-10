Spécial Halloween à poney Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Pléneuf Val André

Spécial Halloween à poney Pléneuf-Val-André, 31 octobre 2022

Centre équestre la jeannette La Jeannette Pléneuf-Val-André

2022-10-31 – 2022-10-31

La Jeannette Centre équestre la jeannette

Pléneuf-Val-André

Ctes-d’Armor 14h préparation des poneys Vers 14h30 chasse aux bonbons à poney club Et à 16h30 : grand goûter Ouvert à tous, places limitées, sur réservation auprès du centre équestre. La Jeannette Centre équestre la jeannette Pléneuf-Val-André

