Brassens Camus, le vendredi 29 octobre à 16:00

### Programme * 16h: Grande distribution de bonbons * 17h00-20h00 : Escape Game en famille : L’affaire de l’Arlequin (sur inscription) Les meilleurs agents devront enquêter et résoudre le meurtre d’un tueur en série ! Jusqu’à 6 équipes de 3 à 6 joueurs. Saurez-vous identifier le coupable parmi les suspects ? Un challenge ludique à réaliser dans les 60 minutes imparties ! Brassens Camus, à partir de 16h Tout public. Gratuit. Inscription obligatoire à l’Escape Game au 05 57 77 60 20.

Venez passer un moment en famille à l'occasion d'Halloween, déguisés (ou pas). Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont

2021-10-29T16:00:00 2021-10-29T20:00:00

