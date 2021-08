Paris L'international île de France, Paris Special Friend + Docks + Hélice Island L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Special Friend joue une pop minimaliste et singulière, qui évoque pêle-mêle Yo La tengo, Duster ou Electrelane. L’Inter présente : ▪ Special Friend (Paris – Noise Pop, Slowcore – Hidden Bay, Howlin’ Banana Records) Special Friend se forme en 2017, le duo compose très rapidement plusieurs titres et donne une poignée de premiers concerts à Paris. En 2019 paraît leur premier EP, Special Friend, enregistré dans des conditions très modestes, préservant la spontanéité du duo. Le groupe y construit une pop minimaliste et singulière, qui évoque pêle-mêle Yo La tengo, Duster ou Electrelane. La réception très positive de ce premier disque encourage le duo à envisager sa suite, un premier album paru ce printemps, “Ennemi Commun”, ou le duo dévoile une noise pop fouillée, maitrisée et profondément touchante. ▪ Docks (Toulouse – Slowcore – Hidden Bay Rds) ▪ Hélice Island (Paris – Slowcore) Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

