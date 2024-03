Spécial Foot-Croq’Vacances Centre Morogues-Saulty Saint-Chéron, dimanche 21 juillet 2024.

Spécial Foot-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 juillet Centre Morogues-Saulty 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T18:58:00+02:00

Tu es fan de foot et tu souhaites vivre ta passion à 100 % durant tes vacances ?

Débutant(e) ou joueur/joueuse confirmé(e), la colonie «Spécial Foot 2024» t’ouvre ses portes pour une semaine dédiée au ballon rond !

Tu pratiqueras le football deux fois par jour (2 séances de 2 heures par jour). Chaque jour, ton animateur foot te transmettra ses conseils pour perfectionner ton jeu, lors d’exercices individuels et collectifs basés sur les aspects techniques et tactiques. Au programme : gestes fondamentaux individuels et collectifs (passes, feintes, jonglages et dribbles, marquage, gestes défensifs, frappes…), travail par poste (attaquant, milieu de terrain, défenseur et gardien de but). Pendant ta colonie de vacances foot, tu participeras aussi à une sortie à la piscine pour profiter d’un moment de détente bien mérité (1).

Ce séjour te permettra de devenir un(e) joueur/joueuse averti(e) et de t’entraîner comme un professionnel sur nos terrains. En fin de séjour, nous nous adonnerons, avant notre mini-championnat, à une séance de jeux d’adresse : jonglage, pied droit, pied gauche, alternés et parcours tirs au but !

Le fil rouge de ton séjour sera complété par d’autres activités proposées par l’équipe d’animation : jeux d’intérieur et d’extérieur collectifs. Se faire plaisir et l’envie de progresser… Telle est la devise de ton séjour Spécial Foot !

(1) : En cette période de Jeux Olympiques 2024, nous ne pouvons pas accéder au CNF de Clairefontaine. C’est pour cette raison qu’il est proposé une sortie à la piscine de Dourdan.

Centre Morogues-Saulty 4 rue paul payenneville 91530 Saint-Chéron 91530 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-special-foot_1.html »}]

foot sportif

Croq Vacances