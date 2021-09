Orléans Médiathèque Saint-Marceau Loiret, Orléans Spécial Fête de la Science Médiathèque Saint-Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Spécial Fête de la Science Médiathèque Saint-Marceau, 6 octobre 2021, Orléans. Spécial Fête de la Science

Médiathèque Saint-Marceau, le mercredi 6 octobre à 15:00

Découverte d’illustrations variées d’espèces végétales, utilisation d’applications numériques pour apprendre à identifier les différentes espèces ou réaliser un herbier. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/).

Sur réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.

Atelier scientifique pour les jeunes, le coin des botanistes (6-10 ans) Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Saint-Marceau Adresse 2, rue des Roses - 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Saint-Marceau Orléans