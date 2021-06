Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Spécial été- Weekend bien être et massage Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Isabelle Surel, Coach certifiée, formatrice, praticienne en massages de relaxation vous propose une pause bien être pendant l'été. Concoctez votre package personnalisé sur deux thématiques pour une ou deux personnes : *Activités bien-être autour de l'art floral ou photographique notamment. *Massages relaxation tels que le massage ayurvédique du pied (bol Kansu), le shirotchampi, la pause étoile ( pied, main, tête), la réflexologie plantaire ou encore le massage avec les bienfaits de la mer. Le package peut comprendre l'hébergement en chambre d'hôtes à Saint-Cast- le- Guildo. D'autres prestations peuvent être proposées. C'est à vous de choisir ! Infos, tarifs et réservation sur son site internet: https://t-isens.my-shoop.store/ +33 6 33 08 10 22

