«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : dansons avec Hinatea Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, jeudi 4 juillet 2024.

«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : dansons avec Hinatea Visite en famille pour découvrir un aspect de l’exposition permanente du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le jeudi 4 juillet à 15h. Jeudi 4 juillet, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T15:00:00+02:00 – 2024-07-04T15:45:00+02:00

Fin : 2024-07-04T15:00:00+02:00 – 2024-07-04T15:45:00+02:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est « sports et jeux », découvrons comment Hinatea va surmonter son stress, à l’aide de sa grand-mère, pour réussir ses examens de ‘Ori Tahiti, la danse tahitienne. Après avoir observé le Hei Tiki de l’exposition permanente, écoutons l’histoire d’Hinatea suivie de l’écoute de sons tahitiens.

Places limitées et réservation obligatoire à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

© MEG, Johnathan Watts