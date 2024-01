«Spécial été» un objet, un son, une histoire: assister au combat de Saphir, la vache d’Hérens Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, vendredi 12 juillet 2024.

«Spécial été» un objet, un son, une histoire: assister au combat de Saphir, la vache d’Hérens Visite en famille pour découvrir un aspect de l’exposition temporaire du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le vendredi 12 juillet à 15h. Vendredi 12 juillet, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-12T15:00:00+02:00 – 2024-07-12T15:45:00+02:00

Fin : 2024-07-12T15:00:00+02:00 – 2024-07-12T15:45:00+02:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est « sports et jeux », découvrons si Saphir, la vache d’Hérens va gagner son combat acharné contre Lionne ? Après avoir découvert la culture de la vache en Valais dans l’exposition permanente, écoutons l’histoire de Saphir dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se termine par l’écoute d’un jodel d’alpage.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

© MEG, Johnathan Watts