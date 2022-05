«Spécial été» Un objet, un son, une histoire: à la découverte d’Ottoki Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), 7 juillet 2022, Genève.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), le jeudi 7 juillet à 15:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est l’amitié, découvrons comment Ottoki, un jeune Inuit, sauva un astronaute sur la banquise, près du pôle nord magnétique, et comment l’astronaute le remercia, bien plus tard et bien loin de la Terre. Après avoir observé les objets de la vitrine inuit, découvrons l’histoire d’Ottoki dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se terminera par l’écoute de sons inuits. **Places limitées et réservation obligatoire par mail** à [[biblio.meg@ville-ge.ch](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch)](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

CHF 0.-

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le jeudi 7 juillet à 15h.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève



