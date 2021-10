Spécial Escalade – Grand Jeu déguisé « A la recherche de Mère Royaume » Autre lieu, 11 décembre 2021, Genève.

Spécial Escalade – Grand Jeu déguisé « A la recherche de Mère Royaume »

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Autre lieu

En lançant sa marmite de soupe sur l’ennemi, la **Mère Royaume** a aidé à défendre la ville ! Une vraie héroïne n’est-ce pas ? Mais ça, vous le saviez déjà ! En revanche, saviez vous qu’elle veillait encore sur la ville ? Votre défi ? **Etre le premier à retrouver la Mère Royaume pour sauver Genève !** Ce jeu grandeur nature vous entraine dans une quête mystérieuse, remplie d’énigmes et de défis ! Grâce à votre livret de jeu et ses nombreux indices, vous partirez à la recherche de la mère Royaume. Tout au long de votre périple, les indices retrouvés vous permettront d’obtenir des points qui se transformeront en friandises et autres surprises à la fin de la course ! **Enfilez vos plus beaux costumes de l’Escalade** et rejoignez-nous aux Bastions pour chasser les savoyards ! Mais attention, vous serez plusieurs à prendre le départ ! Les plus rapides auront un super cadeau ! _>> RDV devant la Café Restaurant des Bastions à l’heure indiquée dans la réservation_

Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 15./ Tarif adulte : CH 5

1602. Genève est menacée par les savoyards. Tout le monde est aux aguets pour défendre la ville. Qui sera le premier à retrouver la Mère Royaume pour sauver Genève ?

