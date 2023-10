Spécial cinéma palestinien à l’Institut du monde arabe Institut du monde arabe Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 15h00 à 21h00

.Tout public. payant

Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €

Dans le cadre de l’événement « Ce que la Palestine apporte au monde », l’Institut du monde arabe organise, le dimanche 15 octobre 2023, deux séances dédiées au cinéma palestinien.

15h



►

Last

Days of Summer de

Nayef Hammoud

Palestine/Israël,

fiction, 2022, 20’

Darwish est un jeune homme en pleine

fatigue existentielle. Il rentre du travail avec une seule

préoccupation : réparer son ventilateur. Un voisin vient de se

faire tirer dessus dans le hall de son immeuble. Coincé sur la scène

du crime, il poursuit son obsession tandis que la police enquête.

►

Farha

de

Darin J. Sallam

Jordanie/Suède/Arabie

saoudite, fiction, 2021, 92’

Dans

la Palestine de 1948, Farha, une jeune fille de 14 ans, assiste,

depuis un garde-manger fermé à clé, à la catastrophe qui dévaste

sa maison et son pays…

Auditorium

Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €

18h00



►

3000

Nuits de Mai Masri

Palestine/France/Jordanie/Liban,

fiction, 2015, 103’

Années 80, à la veille des

événements de Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une prison

israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques

palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient

d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans

lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule

d’Israéliennes condamnées pour faits de droit commun et s’habitue

progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre

qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de garder

l’enfant.

Auditorium

Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €

A

propos du cinéma palestinien

Créatif

malgré des difficultés économiques, le cinéma palestinien offre

une perspective unique sur la vie en Palestine. Du cinéma engagé

des années 60-80 aux fictions contemporaines, il écrit un récit

qui forge l’histoire et l’identité d’un pays, soulignant par

ailleurs à quel point l’impact de l’image est plus fort que celui

des mots. Avec

des films primés dans de nombreux festivals et une visibilité

croissante sur la scène mondiale, il s’affirme comme un puissant

moyen pour un peuple de faire entendre sa voix et de partager sa

réalité avec le monde.

A

propos de « Ce que la Palestine apporte au monde »

L’Institut

du monde arabe a souhaité mettre en lumière la vitalité et la

créativité culturelles palestiniennes à travers un événement

inédit. Du 31 mai au 19 novembre 2023, il programme autour d’un

cycle de trois expositions d’art contemporain, quatre temps forts

pour découvrir et apprécier la richesse culturelle, artistique et

intellectuelle que la Palestine offre à l’humanité.

En

parallèle, la bibliothèque de l’IMA se met aux couleurs de la

Palestine à travers une exposition de livres rares et précieux, une

exposition « Jérusalem – Al-Quds », la maquette du

Dôme du Rocher, les samedis de la Poésie et la diffusion de courts

métrages à visionner sur place ou à emprunter à domicile.

