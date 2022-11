Specctacle Bac à sable Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Specctacle Bac à sable Morlaix, 26 novembre 2022, Morlaix. Specctacle Bac à sable

13 Rue de la Villeneuve Morlaix Finistère

2022-11-26 – 2022-11-26 Morlaix

Finistère En cette fin d’année, l’association Isotrap a le plaisir d’accueillir la compagnie MéliMéloy ) pour un spectacle d’improvisation intitulé “Bac à sable”. Petits et grands, de 0 à 99 ans, rendez-vous à La Chap’ le samedi 26 novembre, pour construire ensemble, tels d’éphémères châteaux de sable, des histoires extraordinaires !

Quelques informations :

– Réservation conseillée via la billetterie HelloAsso.

– Dans la limite des places restantes, possible de réserver le soir-même. La carte bleue sera acceptée.

– Pensez à prendre un vêtement bien chaud.

– Un petit café-bar sera à disposition.

Nous espérons vous voir nombreux, petits et grands, le samedi 26 novembre à La Chap’ , 13 rue de la Villeneuve à Morlaix. assoisotrap@gmail.com +33 6 69 07 78 22 https://www.facebook.com/events/1147952272772827?ref=newsfeed Morlaix

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse 13 Rue de la Villeneuve Morlaix Finistère Ville Morlaix lieuville Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Specctacle Bac à sable Morlaix 2022-11-26 was last modified: by Specctacle Bac à sable Morlaix Morlaix 26 novembre 2022 13 Rue de la Villeneuve Morlaix Finistère finistère morlaix

Morlaix Finistère