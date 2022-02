SPECATCLES Maison du Peuple Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

SPECATCLES Maison du Peuple, 23 février 2022, Fourchambault. SPECATCLES

du mercredi 23 février au mercredi 2 mars à Maison du Peuple

**Découvrez 2 specatcles à la Maison du Peuple de Fourchambault :** → « LA VOLEUSE DES 4 SAISONS » de La Touk Touk Compagnie. → « LA SOUPE ALAGRIMACE » de La Touk Touk Compagnie. Durée: lh – 2€ par enfant (un accompagnateur gratuit) – Infos et réservations au 03 86 60 87 89. **Découvrez 1 spectacle à la salle polyvalente de Fourchambault :** → « L’UNIVERS EXTRAORDINAIRE DES MARIONNETTES » du Petit Monde de Rémy. Tarif : 10€ Tarif de groupe : consulter la compagnie Infos et réservation au 06 42 19 44 82 ou au 06 89 36 27 23. Découvrez 3 spectacles à la Maison du Peuple et à la salle polyvalente Maison du Peuple RUE GAMBETTA 58180 Fourchambault Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T20:00:00;2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Autres Lieu Maison du Peuple Adresse RUE GAMBETTA 58180 Fourchambault Ville Fourchambault lieuville Maison du Peuple Fourchambault Departement Nièvre

Maison du Peuple Fourchambault Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourchambault/

SPECATCLES Maison du Peuple 2022-02-23 was last modified: by SPECATCLES Maison du Peuple Maison du Peuple 23 février 2022 Fourchambault Maison du Peuple Fourchambault

Fourchambault Nièvre