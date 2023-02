SPECATCLE TWO MEN SHOW : LES APOLLONS ET SI C’ETAIT VRAI …? Rue Jules Ferry Raon-l'Étape OT SAINT DIE DES VOSGES Raon-l'Étape Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape

Vosges Raon-l’Étape 20 EUR Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour, vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds !

Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, mené à cent à l’heure par deux personnages complètement absurdes.

Formés à l’Institut National des Arts du Music Hall, comédiens lauréats au festival Mondial du Cirque de Demain à Paris et vus en première partie de l’humoriste Jarry notamment à Bobino et aux Folies Bergères.

Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa réflexion sur le sens de sa vie.

Ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail d'humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations improbables.

