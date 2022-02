SPECATCLE – ÉTIENNE FANTEGUZZI – LA THÉORIE DES FICELLES Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

SPECATCLE – ÉTIENNE FANTEGUZZI – LA THÉORIE DES FICELLES
Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy
2022-03-08 19:00:00 – 2022-03-08 20:30:00

2022-03-08 19:00:00 – 2022-03-08 20:30:00 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle 22 EUR Étienne Fanteguzzi : La théorie des ficelles

DANSE / CONFÉRENCE / SCIENCE / JUBILATOIRE

Dans un enchevêtrement de guindes que ne renierait pas un charpentier de marine, se tient un conférencier qui souhaite exposer une étonnante théorie du mouvement, égarée quelque part en sciences physiques et poésie du geste. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/la-theorie-des-ficelles Étienne Fanteguzzi

Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

